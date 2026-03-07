Έφυγε από τη ζωή στις 6 Μαρτίου 2026 ο ηθοποιός Χρήστος Βαλαβανίδης, ο οποίος είχε σημαντική παρουσία στο θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο.

Αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου το 1973. Το 1996, μαζί με τη σύζυγό του Ασπασία Κράλλη, δημιούργησαν το «Από Μηχανής Θέατρο», μετατρέποντας ένα παλιό εργοστάσιο σε θεατρικό χώρο.

Κατά τη διάρκεια της πορείας του συνεργάστηκε συχνά με το ραδιόφωνο και την τηλεόραση, ερμηνεύοντας ρόλους σε δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές και εκπομπές μεγάλης θεαματικότητας. Συμμετείχε σε σειρές της ΕΡΤ όπως «Το Μινόρε της Αυγής» (1983), «Η Δασκάλα με τα Χρυσά Μάτια» (1979), «Κόντρα στον Άνεμο» (1980), «Καφενείο Εμιγκρέκ» (1986) «Μαντάμ Σουσού» (1986), «Λίστα Γάμου» (2003), μεταξύ άλλων.

Εμφανίστηκε επίσης σε σημαντικές θεατρικές παραστάσεις που προβλήθηκαν στη δημόσια τηλεόραση μέσα από εκπομπές σαν το «Θέατρο της Δευτέρας» , όπως τα έργα «Μαμά» (1978), «Χαιρέτα μου τον Πλάτανο» (1983) και «Λευκές Νύχτες» (1981). Εκτός από την υποκριτική, ασχολήθηκε και με τη λογοτεχνία, εκδίδοντας τρεις ποιητικές συλλογές.

Το Αρχείο της ΕΡΤ με αφορμή την επέτειο θανάτου του παρουσιάζει από την εκπομπή «Θέατρο της Δευτέρας» το έργο του Αντρέ Ρουσέν, «Μάμα» σε μετάφραση Μάριου Πλωρίτη και σκηνοθεσία Γιώργου Βουτσίνου. Ο Βαλαβανίδης υποδύεται τον «Άλντο» ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει πως στην παράσταση αυτή συμπρωταγωνίστησε με σημαντικές μορφές του ελληνικού θεάτρου, όπως η Μαίρη Αρώνη και ο Ντίνος Ηλιόπουλος.

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ : ΜΑΜΑ (1978)

Το έργο, γραμμένο τη δεκαετία του 1950 από τον Γάλλο συγγραφέα Andre Roussin, θεωρείται μια από τις καλύτερες κωμωδίες-φάρσες του. Διαδραματίζεται στην Κατάνη της Σικελίας και περιστρέφεται γύρω από την προσωρινή σεξουαλική δυσκολία του Αντόνιο, πρωτότοκου γιου της πολυμήχανης Ροζάριας Μανιάνο, η οποία προσπαθεί να διαφυλάξει την τιμή της οικογένειάς της. Μέσα από τα ευτράπελα γεγονότα, ο Roussin σατιρίζει την αυστηρή, παραδοσιακή και θρησκευόμενη κοινωνία της Σικελίας, προσφέροντας ταυτόχρονα μια ζωντανή ηθογραφική εικόνα της ζωής εκεί. Ο Βαλαβανίδης υποδύεται τον μικρό γιό της Ροζάρια (Ρένα Αρώνη). Στην πλοκή, ο Άλντο αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας το «ευφυές σχέδιο» της μητέρας του, για να σωθεί η υπόληψη της οικογένειας, καθώς ο μεγάλος αδελφός Αντόνιο αδυνατεί να ανταποκριθεί στις σεξουαλικές απαιτήσεις του γάμου του.

Ηθοποιοί: Μαίρη Αρώνη (Ροζάρια Μανιάνο) , Βασίλης Ανδρεόπουλος (Γκίλντο) , Χρήστος Βαλαβανίδης (Άλντο) , Τάκης Χρυσικάκος (Αντόνιο) , Ντίνος Ηλιόπουλος (πάτερ Τζοβάνι) , Άννα Τσώνη (Ροζίνα) , Μαρία Μαρτίκα (Έλενα) , Γιάννης Κοντούλης (Πουλίζι) , Βάντα Καρακατσάνη (Μπάρμπαρα)

Σκηνοθεσία – τηλεσκηνοθεσία: Γιώργος Βουτσίνος Μετάφραση: Μάριος Πλωρίτης Σκηνικά-κοστούμια: Γιάννης Καρύδης Μουσική επιμέλεια: Ολυμπία Κυριακάκη – Λουκίσσα Διεύθυνση παραγωγής: Στέλιος Αντωνιάδης

Τεκμηρίωση υλικού: Κωνσταντίνα Τασιοπούλου

Σύνταξη άρθρου: Νίκος Βογιατζής

